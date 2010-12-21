Парламент ухвалив закон про обов’язкове декларування залишків цукру

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” щодо декларування залишків цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного закону проголосували 243 народних депутата з 282, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що декларування залишків цукру є обов’язковим для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності. Порядок декларування залишків цукру визначається Кабінетом міністрів України. Дані про суб’єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними. Суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності.

У разі неподання або несвоєчасного подання суб’єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних, з таких суб’єктів стягується штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.