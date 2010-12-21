Рада ухвалила закон щодо порядку запровадження і скасування карантину рослин

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 33 Закону України "Про карантин рослин" щодо порядку запровадження та скасування карантинного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 241 народний депутат із 265 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що у разі виявлення карантинного організму на територіях, на яких розташовуються об´єкти виробництва, зберігання або переробки зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим запроваджується у межах відповідного району.

Крім цього, запроваджується норма, відповідно до якої карантинний режим скасовується органом, що прийняв рішення про його запровадження, за поданням відповідних головних державних інспекторів з карантину рослин чи державних інспекторів з карантину рослин.

У рішенні про скасування карантинного режиму обов´язково зазначаються обставини, що спричинили скасування карантинного режиму, і час, з якого скасовується карантинний режим.