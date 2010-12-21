Депутати пропонують лімітувати перехідні залишки тютюнових виробів при підвищенні акцизу

Народні депутати України виступають за запровадження лімітів на перехідні залишки при підвищенні акцизів на тютюнові вироби, реалізація яких можлива за попередніми ставками акцизу.

Як пояснив на прес-конференції в УНІАН заслужений економіст України, експерт міжфракційної депутатської групи «За духовність, мораль і здоров`я України» Олег ІВЧЕНКО, в Україні спостерігається ситуація, коли в період підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби ціни в роздрібній торгівлі на цю продукцію залишаються на колишньому рівні.

Це пов`язано з тим, що виробники тютюнових виробів перед запровадженням нових ставок акцизу, виробляють кількамісячний, а то й піврічний запас продукції, наперед сплачують акциз, і отримують право реалізовувати цю продукцію, ігноруючи нові ставки акцизу. В результаті, серед іншого, впродовж цього перехідного періоду сума реальних надходження до бюджету нижча за ту, яку планувалося одержати від збільшення ставки акцизу. За розрахунками О.ІВЧЕНКА, сума недоотримання за 2009 рік склала близько 760 млн. грн., за серпень-жовтень 2010 року – 1,344 млрд. грн.

«Я був на одній тютюновій фабриці., так от, у них тютюну на складі на п`ять з половиною років наперед. Для свого обсягу, який вони випускають, п`ять з половиною років можна закрити кордон, можна будь-які акцизи вводити, і вони, в принципі, будуть із суперприбутком», - сказав на прес-конференції народний депутат, член Комітету з податкової і митної політики Євгеній ЦАРЬКОВ.

За його словами, депутати виступають за введення системи «податкового попередження», яке, наприклад, полягало б у запровадженні ліміту на перехідні залишки при підвищенні акцизів на тютюнові вироби, реалізація яких можлива за попередніми ставками акцизу.

У свою чергу, народний депутат, член Бюджетного комітету Верховної Ради Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ сказав: «Моя позиція і позиція моїх колег у парламенті часто співпадає. Ми розуміємо, що необхідно підвищувати акцизи хоча б до європейських норм». За його словами, в Україні податки на тютюн в 5-7 разів менше, ніж в інших європейських країнах.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує підвищення ставок з 1 січня 2011 року на спирт етиловий, алкогольні напої і тютюнові вироби на 6,9%.

Зокрема, на сигарети з фільтром акциз підвищується з 90 грн. до 96,21 грн. за 1 тис. шт., на сигарети без фільтру – з 40,25 грн. до 43,03 грн. за 1 тис. шт.