Можливість скорочення термінів квотування експорту зерна уряд розгляне на початку 2011 р.

Уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Є доручення прем'єр-міністра, щоб наприкінці січня – початку лютого квотування було фактично скасоване», - сказав він.

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року» була ухвалена 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом встановлені квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби в обсязі 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлені в обсязі 1 тис. тонн.

Квоти були введені строком до 31 грудня 2010 року.

Пізніше Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, з 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн.