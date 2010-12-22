Завтра крайньому заході, а вночі у північних областях пройдуть дощі

23 грудня в Україні за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише на крайньому заході, а вночі і в північних областях місцями очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Протягом доби спостерігатиметься туман, на дорогах північної половини - місцями ожеледиця. Вітер південно-західний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 8° тепла; в східній і південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°; в Криму вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°, місцями до 20°.

У Києві та області утримається хмарна з проясненнями погода. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Часом туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

