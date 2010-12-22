Посилення правил роботи для товарних агробірж зробить ринок експорту прозорішим - юрист

Посилення правил роботи для товарних агробірж дозволить зробити ринок експорту аграрних товарів прозорішим, а також усуне гравців, які використовують товарну біржу для ухилення від оподаткування.

Таку думку УНІАН висловила юрист юридичної фірми ILF Аліна КОРЕЦЬКА, коментуючи ініціативу Кабінету міністрів ускладнити процедуру отримання агробіржами дозволів на реєстрацію зовнішньоекономічних контрактів. Подібну норму планують закріпити в поправках до Закону «Про державну підтримку сільського господарства».

«На сьогодні в Україні налічується більше 350 товарних і товарно-сировинних бірж. При цьому більшість з них не відповідають навіть мінімальним критеріям і стандартам, які необхідні для прозорого і прогнозованого ціноутворення в аграрному секторі. Часто ці організації функціонують як база контактів покупців і продавців товару. Ні про яке гарантування виконання операцій, укладених у такий спосіб, не йдеться», – відзначає експерт.

Тим часом, мета функціонування товарних бірж полягає саме в тому, щоб забезпечити ринкові умови для торгівлі товарами, створити ефективний механізм формування економічно обґрунтованих цін і отримання інформації про торги. Це досягається шляхом впровадження системи клірингових розрахунків, яка гарантує виконання контрактів, укладених на біржі. Зараз же більшість розрахунків на існуючих товарних біржах здійснюються просто через рахунки біржі.

«Посилення процедури отримання дозволів на реєстрацію експортних контрактів закріпить позиції серйозних гравців на ринку і усуне недобросовісних конкурентів. Це сприятиме створенню вітчизняного біржового ринку з чіткими правилами гри, а також допоможе підняти його до рівня світових стандартів», – підкреслила А.КОРЕЦЬКА.