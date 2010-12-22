В Україні зросли ціни на хліб, молоко, яйця, соняшникову олію та овочі

За останню декаду в Україні зросли ціни на хліб, молоко і овочі. Такі дані наведені в щодекадній довідці про зміни середніх рівнів цін на продукти харчування в підприємствах торгівлі і на продовольчих ринках у цілому по Україні станом на 20 грудня 2010 року, опублікованій на сайті Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За даними моніторингу цін, який проводиться органами державного контролю цін, станом на 20 грудня 2010 року, порівняно з 10 грудня ц.р., середні рівні цін у цілому по Україні підвищилися на хліб житньо-пшеничний – 0,8% (з 3,54 до 3,57 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого гатунку – 0,2% (з 4,43 до 4,44 грн. за 1 кг); борошно вищого гатунку – 0,6% (з 3,23 до 3,25 грн. за 1 кг); вермішель – 0,4% (з 4,92 до 4,94 грн. за 1 кг); крупу гречану – 0,8% (з 11,31 до 11,40 грн. за 1 кг); крупу манну – 0,5% (з 3,95 до 3,97 грн. за 1 кг). Знизилися ціни на рис – 0,1% (з 8,58 до 8,57 грн. за 1 кг) і не змінилися на хліб з борошна першого гатунку і становлять 3,60 грн. за 1 кг

На тваринницьку продукцію і продукти її переробки середні рівні цін у цілому по Україні підвищилися на ковбаси варені першого сорту – 0,1% (з 28,51 до 28,53 грн. за 1 кг); молоко – 1,2% (з 5,89 до 5,96 грн. за 1 л); сметану – 0,5% (з 15,97 до 16,05 грн. за 1 кг); масло вершкове – 1,6% (з 47,26 до 48,03 грн. за 1 кг); яловичину – 0,2% (з 37,74 до 37,82 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,4% (з 18,79 до 18,86 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 1,7% (з 6,86 до 6,98 грн. за 1 дес.). При цьому ціни знизилися на свинину на 0,1% (з 40,33 до 40,29 грн. за 1 кг) і сало – 0,7% (з 19,33 до 19,20 грн. за 1 кг).

На цукор впродовж другої декади грудня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,4% (з 8,56 до 8,59 грн. за 1 кг).

На олію соняшникову середній рівень цін у цілому по Україні підвищився на 1,5% (з 11,27 до 11,44 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на картоплю – 2,1% (з 4,25 до 4,34 грн. за 1 кг); капусту – 2,9% (з 3,79 до 3,90 грн. за 1 кг) і моркву – 1,3% (з 4,57 до 4,63 грн. за 1 кг).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування, в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб з борошна вищого ґатунку, вермішель, крупу гречану, рис, ковбаси варені першого сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, свинину, сало, яйця (курячі), картоплю і капусту; а також зниження рівня цін на: птицю (кури).