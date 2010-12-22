ЄС відміняє кастрацію поросят з 2018 року

Галузеві об`єднання сільськогосподарських товаровиробників і підприємств харчової промисловості Європейського Союзу домовилися з організаціями із захисту тварин про відміну кастрації поросят, починаючи з 1 січня 2018 року.

Як зазначають експерти асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», введення такої норми обумовлене необхідністю захисту тварин, особливо кабанів, які у молодому віці підлягають кастрації з метою запобігання неприємному запаху і, як результат, низькій товарній якості м`яса. Зазначається, що до моменту відміни кастрації в ЄС повинні бути розроблені засоби швидкого відстежування неприємного запаху на бійнях.

Поточна практика з недопущення попадання м`яса з неприємним запахом на прилавки магазинів ЄС полягає у використанні на бійнях «електронного носа», що відстежує ті частини туші, які у зв`язку з неприємним запахом потрібно відділити.

Німецькі, голландські, французькі, данські фермери і галузеві організації разом із Європейською групою із захисту тварин затвердили рішення про те, що починаючи з 2018 року, фермери здійснюватимуть відповідний догляд за свинями із застосуванням певних способів годування і доброго ставлення до тварин. Крім того, будуть встановлені відповідні прилади для оцінки і вимірювання запаху м`яса кабанів. Також мінімізуватиметься їхня агресивна і сексуальна поведінка під час розведення, транспортування і перед забоєм.

На проміжному етапі, починаючи з 1 січня 2012 року, кастрація поросят по всій території ЄС має відбуватися тільки під наркозом або із застосуванням знеболюючих засобів. Як стверджує експерт з аграрних ринків УКАБ Тарас ВИСОЦЬКИЙ, упроваджуючи цю норму, країни-члени ЄС беруть приклад з Нідерландів і Німеччини, де вже з 2011 року застосування знеболюючих засобів під час кастрації буде обов`язковим критерієм згідно із стандартом якості QS. «Застосування цієї методики зумовлює стратегію зростання кількості кабанів на відгодівлі. Так, один із найбільших м`ясних концернів Німеччини – фірма Tцnnies – вже сьогодні здає на забій від 12 до 14 тисяч кабанів на тиждень. У Нідерландах вже наступного року 40% чоловічого стада свиней становитимуть кабани на відгодівлі», - зазначає експерт УКАБ.

Те, що досягнення певних стандартів якості за допомогою відповідних методів годування і ставлення до тварин є перспективним, - не новина. За словами Т.ВИСОЦЬКОГО, німецькі фермери застосовують у годуванні картопляний крохмаль, який знижує у жировій тканині зміст скатолу, що відповідає за утворення запаху. Українським же виробникам м`яса свинини необхідно приєднуватися до прогресивних методів догляду за тваринами, якщо вони планують у перспективі виходити з власною продукцією на ринки ЄС.