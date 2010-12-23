У Луганській обл. на ринку алкоголю і тютюнових виробів штрафи склали більше 1 млн. грн.

З початку року податківці Луганської області провели 500 перевірок суб`єктів господарювання, які працюють на ринку спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, в ході яких виявили 758 порушень чинного законодавства і оштрафували підприємців на загальну суму 1,1 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в регіональному управлінні Департаменту контролю виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Луганській області.

Згідно з повідомленням, у ході перевірок було вилучено алкогольних напоїв на суму майже 99,6 тис. грн., тютюнових виробів – на 33,7 тис. грн. На підприємствах роздрібної торгівлі виявлено 209 випадків торгівлі алкогольними напоями за цінами, які нижче встановлених мінімальних роздрібних цін. Застосовано фінансових санкцій на суму 216 тис. грн. Фахівці регіонального управління виявили також 95 випадків роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами без ліцензій.