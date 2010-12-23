У Черкаській області виробництво молока зменшилося на 51%

У Черкаській області за 11 місяців 2010 року виробництво молока обробленого рідкого зменшилося на 51%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 5095 тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво вершків жирністю більше 8% збільшилося в 2,6 разу - до 1775 тонн. Виробництво масла вершкового збільшилося на 15%, до 3477 т, виробництво спредів і сумішей жирових зменшилося на 33% - до 7682 т. Виробництво сирів свіжих неферментованих і сирів кисломолочних збільшилося на 3% - до 2227 т. Виробництво сирів жирних за 11 місяців 2010 року збільшилося на 5% - до 21450 т, а кисломолочних продуктів зменшилося на 4% - до 7498 т.