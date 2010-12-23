Парламент Криму просить Януковича передати птахівницький завод їм. Фрунзе кримському уряду

Верховна рада Криму просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА доручити Кабінету міністрів розглянути питання про виділення учбово-дослідного племінного птахівницького заводі імені Фрунзе зі складу Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ) і передачі цілісного майнового комплексу підприємства в сферу управління Ради міністрів автономії.

Про це йдеться у зверненні кримських депутатів до В.Януковича, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Підприємство, розташоване в Сакськом районі Криму, є єдиним в Україні державним племптахорепродуктором II порядку.

Відповідно до розпорядження Кабміну 2004 року, птахівницький завод був переданий зі сфери управління Міністерства аграрної політики України до складу Національного аграрного університету як його структурний підрозділ з окремими правами юридичної особи без зміни господарській спеціалізації.

Постановою українського уряду 2008 року Національний аграрний університет був перейменований в Національний університет біоресурсів і природокористування України, а також були внесені зміни в його статут, що передбачають, зокрема, реорганізацію заводу імені Фрунзе в підрозділ Нацуніверситета і переоформлення держактів на право постійного користування земельними ділянками.

«На підставі діючого статуту підприємство зберігає статус юридичної особи, саме це дозволяє йому залишатися економічно самостійним підприємством повного циклу виробництва, що розвивається, а також основним стабільним платником податків до бюджету Сакського району, фінансувати в повному обсязі об`єкти соціальної сфери і житлового фонду села Фрунзе, забезпечувати роботою більше 500 осіб», - сказано в документі.

На думку авторів звернення, реорганізація підприємства в підрозділ Нацуніверситета спричинить відрахування податків за місцем реєстрації учбового закладу і позбавить завод можливості самостійно ухвалювати рішення, зокрема, у виробничій діяльності. «Це може привести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні», - заявили депутати.

У зв`язку з цим вони просять В.Януковича сприяти передачі підприємства в сферу управління кримського уряду.