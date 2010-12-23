В АП вважають за доцільне передати розпорядження землею від місцевих рад до держадміністрацій

В Адміністрації Президента України пропонують передати повноваження із вирішення земельних питань на місцевому рівні від рад до державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави АП Геннадій ВАСИЛЬЄВ сьогодні на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що створена у червні розпорядженням Президента України відповідна міжвідомча група впродовж півроку роботи дійшла висновку, що в Україні порушення у сфері земельних відносин мають системний характер, а ситуація вимагає вжиття невідкладних заходів щодо посилення відповідальності керівників всіх рівнів за стан додержання законодавства у цій галузі.

Говорячи про удосконалення законодавчої бази Г.ВАСИЛЬЄВ зазначив, що йдеться про закони «Про державний земельний кадастр» та «Про ринок землі».

«Окрім того, запропоновано прискорити розмежування земель державної та комунальної власності. А до завершення цього процесу повноваження щодо розпорядження землею планується передати від сільських, селищних рад місцевим державним адміністраціям», - заявив заступник глави АП.

На його переконання, таке рішення посилить відповідальність конкретних осіб за стан справ у земельних відносинах.

«На сьогоднішній день сільські і селищні ради, як виборні органи, за незаконні рішення, на жаль, відповідальності, як правило не несуть. І тому ось скільки порушень відбувається у нас», - підкреслив Г.ВАСИЛЬЄВ.

Як він також заявив, це стосується і Кабінету міністрів, який «практично самоусунувся від забезпечення належного контролю за організацією роботи органів виконавчої влади та контролюючих органів».