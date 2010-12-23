У Черкаській обл. виробництво борошна зросло на 42%

У Черкаській області за січень-листопад 2010 року виробництво борошна збільшилося на 42%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склало 138,302 тис. тонн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, виробництво круп збільшилося на 8% – до 52,224 тис. тонн, хлібобулочних виробів – скоротилося на 2%, до 57,925 тис. тонн. Виробництво кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад, без вмісту какао збільшилося на 5% – до 2,103 тис. тонн, а макаронних виробів – скоротилося на 15%, до 673 тонн. Виробництво білого кристалічного цукру в області збільшилося в 4 рази – до 147,168 тис. тонн.

Виробництво консервованих натуральних овочів в області за звітний період зменшилося на 20% – до 22,352 тис. тонн, а овочів, фруктів, горіхів і консервованих грибів з додаванням оцту або оцетової кислоти – збільшилося на 46%, до 16,535 тис. тонн. Виробництво соняшникової нерафінованої олії за 11 місяців 2010 року збільшилося в 5,2 разу – до 67,436 тис. тонн.