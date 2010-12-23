«BILLA Україна» сьогодні відкрила ще один супермаркет в Києві

Компанія «BILLA-Україна», що входить до складу німецького концерну REWE Group, сьогодні відкрила супермаркет по вул. Тростянецька, 1а в Дарницькому районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «BILLA Україна» Войчех ЧЕРНЕК в ході церемонії урочистого відкриття магазина напередодні увечері, яку відвідали близько 200 гостей: представники органів державної влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, партнери, співробітники.

«Це наш двадцятий магазин в країні, п`ятий супермаркет в Києві. Ми дуже пишаємося якістю наших свіжих продуктів, у тому числі і м`яса, фруктів і овочів. Якість у всьому і команда професіоналів, які її забезпечують, – це головні переваги BILLA», - сказав генеральний директор компанії.

У ході офіційного відкриття заступник керівника Апарату Верховної Ради України Дмитро МАРКОВ підкреслив, що «європейські стандарти якості і помірні ціни – це те, що відрізняє міжнародну мережу супермаркетів BILLA. Особливо приємно, що, розвиваючись в Україні, BILLA надає і високоякісний товар, і європейські стандарти обслуговування». «Купуючи в BILLA, відчуваю себе в Європі», - сказав Д.МАРКОВ, посилаючись на свій досвід роботи Послом України в одній з країн Європейського Союзу.

Це повноцінний супермаркет торговою площею 1,72 тис. кв.м, у ньому створено близько 100 робочих місць, представлено більше 10 тис. продуктів, включаючи власну марку мережі – Сlever, а 13 кас здатні обслужити до 6 тисяч покупців в день.

Будівництво супермаркету BILLA по вул. Тростянецькій почалося в квітні 2010 року. Генеральним підрядником будівництва об`єкту виступила компанія «Солсбуд». У рамках соціальної відповідальності бізнесу «BILLA Україна» біля нового супермаркету побудувала три дитячі майданчики, встановила огорожі для уникнення паркування на газонах, озеленила територію.

Кажучи про плани з розвитку мережі, В.ЧЕРНЕК відзначив, що «BILLA Україна» має намір до 2015 року збільшити мережу до 100 магазинів різного формату. Зокрема, на 2011 рік заплановано відкриття 7 нових магазинів в Києві і Київській області. Також в найближчих пріоритетах компанії – зміцнення позицій в містах-мільйонниках.

«Якщо ще кілька років тому наш підхід до формату магазинів був дуже жорстким – не менше 1,5 тис. кв.м, то зараз ми будемо гнучкіше підходити і до розміру, і до місцерозташування і плануємо інвестувати як в «магазини біля дому», так і в великі супермаркети», – уточнив він.

Генеральний директор компанії вважає, що такі плани з розвитку мережі абсолютно реальні з урахуванням місткості українського споживчого ринку і великого потенціалу мережі, активно присутньої в європейських країнах. Для порівняння: у Болгарії, населення якої складає 7,6 мільйонів, – 65 супермаркетів BILLA, в Хорватії з 5-мільйонним населенням – 53, а в Румунії, де проживає 21,5 мільйон, - 43 супермаркети – з жовто-червоною вивіскою BILLA.

За словами В.ЧЕРНЕКА, з 2000 року в розвиток мережі BILLA в Україні було інвестовано 500 млн. грн.

Довідка УНІАН. «BILLA Україна» входить до складу концерну REWE. REWE був заснований в 1927 році в м. Кельн (Німеччина). У всій Європі REWE має різноманітні сфери діяльності, основною з яких є роздрібна і оптова торгівля продуктами харчування. У Європі в компаніях групи REWE працює понад 300 000 чоловік, більш ніж в 15 000 магазинів. Сьогодні BILLA – це майже 1 300 супермаркетів по всій Європі і більше 1 000 000 покупців щодня.

Частиною групи REWE є і 20 супермаркетів в Україні, куди REWE прийшла в 2000 році, ставши першим західним ритейлером в нашій країні. Супермаркети BILLA відкриті в таких містах як: Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків, Дніпродзержинськ, Суми, Одеса, Нікополь, Краматорськ, Маріуполь, Житомир, Кременчук і Херсон.