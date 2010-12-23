Міністерство аграрної політики України прогнозує, що урожай зерна в обліковій вазі перевищить 40 млн. тонн цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України Олександр ДЕМИДОВ.

Він повідомив, що, за даними регіонів, на сьогодні валовий збір зерна становив 41,5 млн. тонн. «Я думаю, в обліковій вазі буде більше 40 млн. тонн зерна», - сказав О.ДЕМИДОВ.