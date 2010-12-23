Мінагрополітики прогнозує збільшення посівів гречки на 12%

Міністерство аграрної політики України прогнозує збільшення посівів гречки на 12% - до 240 тис. га в 2011 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України Олександр ДЕМИДОВ.

«За даними регіонів, посіви гречки зростуть, тому що кон`юнктура ринку показала, що необхідно збільшувати посіви», - повідомив О.ДЕМИДОВ. Він відзначив, що цього року посіви під цією культурою становили 215 тис. га, а в 2011 році очікується 240 тис. га. «Я думаю, що наступного року такого ажіотажу з гречкою не буде», - сказав О.ДЕМИДОВ.