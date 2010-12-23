Мінагрополітики оцінює стан 90% озимих як хороший і задовільний

Міністерство аграрної політики України оцінює стан 90% озимих як хороший і задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України Олександр ДЕМИДОВ.

За його словами, на сьогодні 60% озимих зернових культур перебувають у хорошому стані, близько 30% - у задовільному і 10% - розріджених.

О.ДЕМИДОВ нагадав, що посіви озимих культур становлять близько 10 млн. га, зокрема на зерно – 8,2 млн. га. Він зазначив, що дещо знизилися посіви пшениці й становили 6,5 млн. га. Жито посіяно на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше минулого року.