Мінагрополітики оцінює стан 90% озимих як хороший і задовільний

16:14, 23 грудня 2010
Агро
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Міністерство аграрної політики України оцінює стан 90% озимих як хороший і задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики України Олександр ДЕМИДОВ.

За його словами, на сьогодні 60% озимих зернових культур перебувають у хорошому стані, близько 30% - у задовільному і 10% - розріджених.

О.ДЕМИДОВ нагадав, що посіви озимих культур становлять близько 10 млн. га, зокрема на зерно – 8,2 млн. га. Він зазначив, що дещо знизилися посіви пшениці й становили 6,5 млн. га. Жито посіяно на площі 290 тис. га. Ріпак посіяно на площі 1,08 млн. га, що приблизно на 0,4 млн. га менше минулого року.

 

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