Без оновлення техніки сільське господарство втратить 7,5 млрд. грн. – УКАБ

Без оновлення техніки сільське господарство втратить 7,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» з посиланням на президента УКАБ Алекса ЛІССІТСУ.

За словами експерта, цього року темпи технічного оновлення в сільському господарстві залишаються на досить низькому рівні. Для зміни цих негативних тенденцій активну позицію в цьому питанні має зайняти держава. «Якщо наступного року держава не простимулює технічне переоснащення галузі, то втрати від використання старих непродуктивних комбайнів і тракторів можуть досягти 7,5 мільярдів гривень», - сказав А.ЛІССІТСА.

У повідомленні також зазначається, що на сьогоднішній день серед найважливіших викликів для АПК є технічне переоснащення галузі. Адже скорочення кількості тракторів і комбайнів в сільськогосподарських підприємствах на початок цього року, порівняно з кінцем 2000 року, становило 47% і 44%, відповідно. За словами А.ЛІССІТСИ, ситуація ускладнилася в 2009 році, коли український ринок сільськогосподарської техніки з 1,8 млрд. дол. США скоротився більш ніж утричі через брак коштів у виробників сільськогосподарської продукції в період фінансової кризи. Кредитування АПК було вкрай обмеженим і дорогим, в основному, стосувалося короткострокових позик для забезпечення ліквідності капіталу. Відповідно, можливість інвестувати в нову високопродуктивну техніку була дуже обмежена.

В умовах тотальної економії більшість аграріїв намагалися обходитися ремонтом старої техніки, яка часто виходила з ладу і приносила значні втрати урожаю. «Серед зернових комбайнів, які все ж таки поповнили парк техніки в сільському господарстві в 2009 році, більше 60% були уживаними, тоді як в докризовий час їх частка становила менше 40% ринку. В результаті, сьогодні маємо величезний попит на високопродуктивну техніку, проте, платоспроможність цього попиту вимагає бюджетної підтримки», - наголосив експерт УКАБ Роман СЛАСТЕН.