ПНВХ планує почати випуск коньяку під ТМ «Жатон» в 2011 році

«Перший національний виноробний холдинг», один з найбільших виробників алкогольної продукції, планує почати випуск коньяку під ТМ «Жатон» у 2011 році.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Ми почнемо випуск нової лінійки коньяків« Жатон», - повідомив голова ради директорів корпорації ПНВХ Валерій Шамотій, коментуючи плани компанії на 2011 рік.

Як зазначила директор з виробництва ПНВХ Лариса Шимчук, незважаючи на зниження врожаю винограду в 2010 році, ПНВХ запустить нову продуктову лінійку на основі українських виноматеріалів. «Найближчим часом ми приступимо до реалізації нового проекту. Впевнена, що відмінний виноматеріал плюс традиційна технологія виробництва повного циклу, що застосовується в ПНВХ, дозволить вивести на ринок серію нових продуктів преміальної якості за доступною ціною», - додала вона.

Крім того повідомляється, що в 2011 році маркетингові ініціативи ПНВХ будуть пов'язані з ребрендингом торгової марки «Таврія» і початком роботи в інших сегментах ринку.

На ПНВХ вважають, що ребрендинг - необхідний захід, який дозволить модернізувати марку. Відзначається, що фахівцями підприємства було проведено повний комплекс заходів ребрендингу - від розробки нового дизайну, закупівлі пляшки сучасної форми до якісної складової самого продукту.

Довідка УНІАН. «Перший національний виноробний холдинг» є структурним підрозділом корпорації «Логос» (м. Дніпропетровськ).

До складу холдингу входять ТОВ «Інкерманський завод марочних вин» (м. Севастополь), ТОВ «Качинський», радгосп-завод ім. Поліни Осипенко і агрофірма «Чорноморець» (АР Крим), АПФ «Таврія» (Херсонська обл.).Загальна площа виноградників холдингу становить понад 5,5 тис. га.