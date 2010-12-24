Мінагрополітики надасть держгарантії на поставку аграріям комбайнів

Міністерство аграрної політики та продовольства України планує надати державні гарантії на поставки комбайнів компанії John Deere (США) з метою забезпечення сільгоспвиробників України високопродуктивною зернозбиральною технікою в рамках Національного проекту «Зерно України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії John Deere.

Згідно з повідомленням, у рамках реалізації цього проекту заплановано поставки до 1000 одиниць техніки.

Інвестиційна пропозиція компанії John Deere пройшла перший етап конкурсного відбору, а саме: розгляд і підтримка пропозиції про поставки в Україну комбайнів на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних із реалізацією інвестиційних проектів в аграрному секторі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

На сьогодні, згідно з вимогами державної експертизи проектів, яким надається підтримка держави, Інститутом інноваційного провайдинга Національної академії аграрних наук України розроблено бізнес-план інвестиційного проекту «Забезпечення сільгосптоваровиробників України високопродуктивною зернозбиральною технікою компанії John Deere в рамках Національного проекту «Зерно України» й направлено на розгляд у відповідні державні органи, визначені Програмою діяльності Кабінету Міністрів України.

Повідомляється, що реалізація цього проекту стане першим кроком технічної модернізації, покриваючи близько 15% від загальної потреби.

Довідка УНІАН. Корпорація John Deere – світовий лідер із виробництва сільськогосподарського обладнання, найбільший виробник будівельної та лісозаготівельної техніки, а також техніки з догляду за парками та газонами. Компанія заснована в 1837 році й на сьогоднішній день має 70 заводів і конструкторських бюро по всьому світу. Представництва John Deere розташовані в більш ніж 160 країнах світу. В 2008 році компанія ухвалила рішення про відкриття свого представництва в Києві з метою розширення дилерської та сервісної мережі в Україні. Продаж і обслуговування техніки компанії John Deere налагоджені через мережі партнерів-ділерів ЗАТ «Компанія «Райз», компанія «Агротек», ПАПК «Тачанка», ТОВ «Механі К».