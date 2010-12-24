Ветслужба напередодні свят проводить перевірки

Ветеринарна служба України проводить перевірки дотримання ветеринарно-санітарних вимог у переддень свят.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Повідомляється, що під час проведення передсвяткових ярмарків працівники служби ветеринарної міліції провели 61 перевірку дотримання суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил торгівлі продукцією тваринного походження в магазинах, супермаркетах, складах та інших торговельних закладах. У ході проведених заходів виявлено 59 правопорушень.

Як повідомив начальник управління ветеринарної міліції МВС України Сергій Оксюта, за результатами проведених протягом цього тижня перевірок 47 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, з них 16 - посадових осіб. В інтересах держави стягнуто штрафних санкцій на суму 4845 грн., В тому числі з посадових осіб - 3026 грн. Складено та проконтрольовано виконання 18 приписів щодо усунення виявлених недоліків. Призупинено діяльність 2 перевірених об'єктів.

За участю працівників ветеринарної міліції вилучено з обігу 8,65 тонн продукції тваринного походження, безпека якої не підтверджена відповідними документами. Загальна сума вилученої продукції становить 167,8 тис. грн.