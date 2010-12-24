Кабмін ввів квоту на експорт кукурудзяної патоки до Білорусі
15:42, 24 грудня 2010Агро
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Кабінет Міністрів України ввів квоту на експорт патоки крохмальної кукурудзяної до Білорусі.
Відповідну постанову (№1172 від 22 грудня ц.р.) розміщено на сайті уряду.
Обсяг квоти до 31 грудня 2010 року становить 2.5 тис. тонн, до 31 грудня 2011 року – 5,5 тис. тонн.
Як повідомляв УНІАН, обсяг квот встановлено відповідно до умов угоди між Міністерством економіки України та Білоруським державним концерном із виробництва й реалізації фармацевтичної та мікробіологічної продукції про регулювання поставок до Республіки Білорусь крохмальної патоки з України.
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