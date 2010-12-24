Кабмін ввів квоту на експорт кукурудзяної патоки до Білорусі до кінця 2011 року

Кабінет міністрів України ввів квоту на експорт патоки крохмальної кукурудзяної до Білорусі.

Відповідну постанову (№1172 від 22 грудня ц.р.) розміщено на сайті уряду.

Обсяг квоти до 31 грудня 2010 року становить 2.5 тис. тонн, до 31 грудня 2011 року – 5,5 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг квот встановлено відповідно до умов угоди між Міністерством економіки України та Білоруським державним концерном із виробництва й реалізації фармацевтичної та мікробіологічної продукції про регулювання поставок до Республіки Білорусь крохмальної патоки з України.