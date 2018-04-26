Новорічне застілля: в асортименті - фальсифікат, консерванти і небезпечні солі...

Шампанське і міцні міцні напої, олів`є, шуба, нарізка рибна і м`ясна, сир, ікорка, а на десерт - мандарини, шоколад і кава. Це, звичайно, не повний перелік новорічного меню, та й у традиційних з радянських часів салатах давно інші інгредієнти - ананаси, морепродукти і оливки, але оздоблення столу не стає біднішим, не зважаючи на всі кризові перипетії. А раціон українця говорить про стан економіки країни набагато більше, ніж показники зростання середньої зарплати населення, обсягів депозитів у банках і ВВП. Якщо порівнювати "харчові дані" 2000-ого та року, що минає, то зараз ми їмо краще, ніж 10 років тому, але гірше, ніж перед кризою. Однак це не означає, що на святковий стіл ми не розщедрилися. Обов`язково постараємося - а ну його, все до біса!

Уряд нас підбадьорює - зростання цін на продукти харчування в передноворічний період не буде. Так, заступник міністра економіки Михайло Русинський заявив: «В даний час ми бачимо динаміку, яка дозволяє говорити про те, що стрибків цін перед Новим роком не буде. Ресурсів достатньо для того, щоб ціни були стабільні».

За його словами, і заходи відповідні приймаються. Керівникам обласних адміністрацій рекомендується проводити ярмарки, де у товаровиробників буде можливість безпосередньо продавати свою продукцію покупцеві. «Також необхідно стежити, щоб виробники не порушували ті обмеження, які передбачені законодавством, це і щодо торгових надбавок, і механізму декларування оптово-відпускних цін», - сказав заступник міністра. Крім того, місцевій владі запропонували стимулювати завезення в регіони продукції, знижувати вартість оренди торгових площ і т.д.

Між тим, за даними Мінагропроду, за останню декаду грудня в Україні особливо зросли ціни на хліб, молоко й овочі, не значно - на масло вершкове, олію соняшникову, яйця, цукор та інше. Цифри не хочеться наводити, тому що всі чудово знають, незалежно від держстатистики, як виглядає реальна картина: як далі жити - чуєш з усіх боків в магазині і на ринку ...

Та й хай їм грець, тим цінам, аби була якість. Але висновки фахівців Держспоживстандарту, які перевірили новорічні товари, шокує. Почнемо з продуктів харчування. За словами начальника науково-дослідного центру випробувань продукції Володимира Семеновича, у всіх перевірених понад 30 найменуваннях кулінарних винаходів з відділів великих супермаркетів - в салатах, фарші, м`ясних і рибних продуктах - виявлена кишкова паличка (!).

Перевірявся Держспоживстандартом не тільки вищеперерахований харч, аудиту піддалися ковбасні та кондитерські вироби, мінеральні води, іграшки і ще багато чого. Наприклад, в ікрі, причому 1 сорту, частка хімсолей і консервантів зашкалює. У маслі «вдень з вогнем» не знайдеш тваринні жири, ковбаса та сосиски рясніють консервантами та невідповідними рецептурі інгредієнтами.

Міцні напої не кращі. Так, віскі шотландські напхані хімічними сполуками, нехарактерними для спирту етилового, а у винах повно цукру не виноградного походження, тобто - фальсифікат. Отож, залишайтеся пильними, щоби збувся головний тост застілля - будьте здорові ... і не тільки в новому році.

Результати перевірки Держспоживстандарту:

№п/п Назва продукції Назва показника, що контролювався Виявлені порушення 1 2 3 4 1. Ікра горбуші солено морожена Склад Містить харчові добавки, які не дозволені чинним законодавством України (сіль яблучної кислоти та сорбіт (Е 420). 2. Філе пангасіуса газуроване, В`єтнам Масова частка глазурі 23,8%, замість не більше 20% згідно маркування 3. Крекер «Брезель з сіллю» Терміни придатності Згідно НД - не більше 4-х місяців; зазначено - 6 місяців 4. Печиво цукрове перешароване начинкою «Цяточка» Термін придатності Згідно НД - не більше 3-х місяців; зазначено - 5 місяців 5. Печиво «Десняночка» Склад продукту Повинно бути: борошно вищого ґатунку, борошно вівсяне, цукор, маргарин, повидло, солодовий екстракт, кориця, ванілін, сода, мак Зазначено: борошно вищого ґатунку, цукор, маргарин, борошно вівсяне, повидло, мак, сода, сіль, кориця 6. Ковбаса сиров`ялена вищого ґатунку «Махан» Строк придатності до споживання: Згідно НД - 45 діб; зазначено - 120 місяців 7. Конина с/в «Наш Продукт» Строк придатності до споживання Згідно НД - 35 діб; зазначено - 60 місяців 8. Бастурма с/в «Наш Продукт» Строк придатності до споживання Згідно НД - 29 діб; зазначено - 60 місяців 9. Вино біле сухе «Совіньон Блан/Шардоне Органолептичні показники Наявність осаду та сторонніх включень, у вигляді пластинок та пластівців 10. Шампанське України напівсолодке біле «Радянське Преміум Органолептичні показники Наявність сторонніх включень, у вигляді шматочків скла). 11. Ковбаски гриль «Мисливські», н/ф охолоджені Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок (коліформи)). 12. Салат "Пікантний" Склад Містить компоненти, які не передбачені ТУ та рецептурою 13. Кисломолочний продукт "Лактіум", 2,5% жиру Мікробіологічні показники Наявність плісняви та дріжджів, що не допускається 14. М`ясо птиці механічного обвалювання Фізико-хімічні показники Масова часта білку, масова частка та розміри кісткових включень 15. Даніш "Вишня" (хлібобулочний виріб) Мікробіологічні показники Наявність бактерій групи кишкової палички 16. Ковбаса "Салчичон Кумар Екстра" Склад Поверхня оброблена консервантами Е-215, Е217, використання яких в Україні не дозволено 17. Сосиски "Вуді класико міні" Склад Присутні харчові добавки Е450, Е452, Е301, Е250, які не зазначені у маркуванні та специфікації виробника 18. Кекс сирний Склад Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою 19. Кекс Пічпіт Склад Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою 20. Тістечко "Сюрприз" з начинкою із сиру Склад Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; масова частка жиру в порахунку на суху речовину 21. Дитяче харчування "Детолакт-1 плюс" Маркування складу продукту Не зазначено ряд інгредієнтів, які фактично входять до складу продукту 22. Дитяче харчування "Детолакт-біфідус" Маркування складу продукту Не зазначено ряд інгредієнтів, які фактично входять до складу продукту 23. Дитяче харчування "Детолакт" Маркування складу продукту Не зазначено ряд інгредієнтів, які фактично входять до складу продукту 24. Пиво безалкогольне світле пастеризоване "перша при ватна броварня" Фізико-хімічні показники Кислотність 25. Салат Капуста по-корейськи" Фізико-хімічні показники, маркування Масова частка солі 6,3%, згідно НД - 1,5-3,5% вміст консерванту бензоату натрію 0,017%, згідно НД - не більше 0,01%. У маркуванні консервант не зазначений 26. Салат "Квасоля по-корейськи" Фізико-хімічні показники; Маркування Масова частка солі 4,8%, згідно НД - 1,5-3,5% вміст консерванту бензоату натрію 0,042%, згідно НД - не більше 0,01% У маркуванні консервант не зазначений 27. Торт "Пражський" з масляним кремом Фізико-хімічні показники Виявлено жири немолочного походження у кількості понад 95% від загального вмісту жиру 28. Молоко незбиране згущене з цукром Фізико-хімічні показники Виявлено жири немолочного походження у кількості понад 95% 29. Стек сома (продукція кулінарна з риби) Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок; завищена кількість мікроорганізмів - 105 КУО, згідно НД - не більше 104 КУО 30. Форель (продукція кулінарна з риби) Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок; завищена кількість мікроорганізмів - 105 КУО, згідно НД - не більше 104 КУО 31. Товстолоб (продукція кулінарна з риби) Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок; завищена кількість мікроорганізмів - 105 КУО, згідно НД - не більше 104 КУО 32. Сиркова маса з родзинками Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається 33. Бутерброд з м` ясом Мікробіологічні показники; Склад продукту Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 34. Піца "Екзотика" Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 35. Піца "АШАН" Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 36. Фарш свинячий Мікробіологічні показники Виявлені бактерії групи кишкових паличок, що не допускається; Присутні інгредієнти та харчові добавки, які не передбачені рецептурою; 37. Напівфабрикат кулінарний "Піца Салямі" Фізико-хімічні показники Занижена масова частка начинки: 42,8%, згідно НД - не менше 45,5 38. Напівфабрикат кулінарний "Піца заморожена Салямі" Фізико-хімічні показники; Мікробіологічні показники Занижена масова частка начинки: 42,8%, згідно НД - не менше 45,5; виявлені бактерії групи кишкових паличок 39. Напівфабрикат кулінарний "Піца заморожена з шинкою та грибами" Фізико-хімічні показники; Занижена масова частка начинки: 42,8%, згідно НД - не менше 45,5

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Ніна Сорока (УНІАН)