У Криму обсяг реалізації зерна скоротився на 21%

У січні-листопаді ц.р. сільськогосподарськими підприємствами Криму (крім малих) реалізовано за всіма напрямками 518,6 тис. тонн зернових культур, що на 20,9% менше, в порівнянні з січнем-листопадом минулого року. Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, у тому числі, обсяг реалізації пшениці склав 282,1 тис. тонн (на 29,3% менше), ячменю - 183,7 тис. тонн (на 14,9% менше), кукурудзи - 9,7 тис. тонн (у 2,4 рази більше).