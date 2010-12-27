«ВТБ Банк» надав молочній компанії «Галичина» кредит на 160 млн. грн.

14:12, 27 грудня 2010
Агро
0

 

«ВТБ Банк» (Київ) надав ЗАТ «Галичина» (Львівська обл.), крупній української молочної компанії, кредит на суму 160 млн. грн. на 4 роки під 17% річних.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті ДКЦПФР.

Відповідний договір був підписаний 23 грудня 2010 року.

Кредитні кошти у сумі 133,433 млн. грн. будуть використані на рефінансування заборгованості за кредитами банків: «Райффайзен Банк Аваль» - 91,124 млн. грн., «Фольксбанк» - 4,446 млн. грн., «Промінвестбанк» - 5,37 млн. грн., АКБ «Львів» - 542,752 тис . грн., Банк інвестицій та заощаджень - 31,95 млн. грн.

На поповнення оборотних коштів буде спрямовано 26,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку склали 30,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 26,206 млрд. грн., зобов'язання - 28,644 млрд. грн., власний капітал - 2,183 млрд. грн.

ЗАТ "Галичина" (Львівська обл.) засноване у 1998 р. Виробляє продукцію під торговими марками "Галичина", "Чабани", "Молочар".

За даними компанії, в 2009 році її частка на ринку цільномолочної продукції України становила 9%, у І кварталі 2010 року - 11,26%.

У березні 2010 року "Галичина" повідомила про початок переговорів з кредиторами про реструктуризацію заборгованості за банківськими кредитами і облігаційними позиками серій "А", "В" і "С" шляхом обміну на облігації нової серії. З метою задоволення вимог усіх кредиторів та інвесторів компанія розробила консолідовану програму реструктуризації заборгованості своїх боргових зобов'язань на загальну суму близько 153 млн. грн.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter