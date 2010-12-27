«ВТБ Банк» надав молочній компанії «Галичина» кредит на 160 млн. грн.

«ВТБ Банк» (Київ) надав ЗАТ «Галичина» (Львівська обл.), крупній української молочної компанії, кредит на суму 160 млн. грн. на 4 роки під 17% річних.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті ДКЦПФР.

Відповідний договір був підписаний 23 грудня 2010 року.

Кредитні кошти у сумі 133,433 млн. грн. будуть використані на рефінансування заборгованості за кредитами банків: «Райффайзен Банк Аваль» - 91,124 млн. грн., «Фольксбанк» - 4,446 млн. грн., «Промінвестбанк» - 5,37 млн. грн., АКБ «Львів» - 542,752 тис . грн., Банк інвестицій та заощаджень - 31,95 млн. грн.

На поповнення оборотних коштів буде спрямовано 26,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2010 року активи банку склали 30,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 26,206 млрд. грн., зобов'язання - 28,644 млрд. грн., власний капітал - 2,183 млрд. грн.

ЗАТ "Галичина" (Львівська обл.) засноване у 1998 р. Виробляє продукцію під торговими марками "Галичина", "Чабани", "Молочар".

За даними компанії, в 2009 році її частка на ринку цільномолочної продукції України становила 9%, у І кварталі 2010 року - 11,26%.

У березні 2010 року "Галичина" повідомила про початок переговорів з кредиторами про реструктуризацію заборгованості за банківськими кредитами і облігаційними позиками серій "А", "В" і "С" шляхом обміну на облігації нової серії. З метою задоволення вимог усіх кредиторів та інвесторів компанія розробила консолідовану програму реструктуризації заборгованості своїх боргових зобов'язань на загальну суму близько 153 млн. грн.