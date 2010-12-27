У Житомирській області подорожчали гречка, молоко і сметана

На споживчому ринку Житомирської області за 11 місяців цього року, в порівнянні з початком року, найбільше подорожчали гречка, молоко і сметана.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні економіки Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з даними моніторингу, на початок грудня цього року ціни на макаронні вироби зросли в середньому на 6%, гречку - на 123,5%, на варені ковбаси - на 4%, молоко - на 27%, на сметану - на 22%.

Вершкове масло подорожчало на 16,5%, ціни на хліб з борошна вищого ґатунку зросли на 8,4%, а хліб пшенично-житній - на 8,7%.

Водночас, знизилися ціни на: рис - на 6%, свинину – на 2,6%, сало – на 18,3%, яйця курячі – на 18%.

Серед непродовольчих товарів і послуг на 5,1% зросла вартість ювелірних виробів, кам`яне вугілля подорожчало на 4,0%, телевізори - на 6,5%, обігрівачі - 7,5%, квіти - на 5,4%.

Зниження цін спостерігалося на послуги санаторно-курортних установ - на 6,3%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Житомирській області в грудні 2010 року склав 108,6%, з початку року – 107,2%.