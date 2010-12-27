"Хліб Інвестбуд" експортує 1 млн. т зерна за міжурядовими угодами

ТОВ "Хліб Інвестбуд" має намір експортувати 1 млн. тонн зерна в рамках міжурядових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор ТОВ "Хліб Інвестбуд" Роберт БРОВДІ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми представляємо державну компанію і як держкомпанія за дорученням

уряди виконуємо міжурядові угоди", – сказав він.

За словами Р.БРОВДІ, постачання зерна, зокрема кукурудзи і продовольчої пшениці, здійснюються зокрема до Росії, Вірменії і Грузії.

Глава ТОВ "Хліб Інвестбуд" не виключає, що об`єм експорту зерна може бути збільшений, оскільки в даний час Україна веде переговори з рядом країн про укладення відповідних міжурядових угод.

Він уточнив, що в даний час компанія купує на внутрішньому ринку продовольчу пшеницю по 1650-1750 грн./т, кукурудзу – по 1500-1550 грн./т.