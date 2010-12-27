Аграрії Житомирської області придбали 13 тис. тонн міндобрив

Сільгосппідприємства Житомирської області на середину грудня для посіву ярих культур в 2011 році придбали 13 тис. тонн мінеральних добрив, що на 4 тис. тонн, або майже в 1,5 разу, більше торішнього.

Про це кореспондентові УНІАН сьогодні повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Крім того, в регіоні для проведення наступної весни комплексу весняно-польових робіт для захисту рослин від хвороб, шкідників вже куплено більше 29 тонн пестицидів, що на 20 тонн більше за аналогічний торішній показник.

Нагадаємо, що в Житомирській області восени у всіх категоріях господарств площі озимих під урожай 2011 року збільшені до аналогічного торішнього періоду на 3% - до 154 тис. га.

У сільгосппідприємствах площі озимих під урожай 2011 року збільшені до аналогічного торішнього періоду на 2,8 тис. га - до 121,5 тис. га, з яких пшеницею засіяно 78,7 тис. га, житом - 37,3 тис. га, ячменем - 2,9 тис. га. Озимий рапс господарствами області посіяний на площі 23,8 тис. га.