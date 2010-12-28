У Криму оголошено штормове попередження

10:52, 28 грудня 2010
Агро
0

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на вівторок через очікуване погіршення погодних умов.

Як повідомила прес-служба відомства, 28 грудня на півострові прогнозуються сильні дощі.

Рятувальники також інформують, що проїзд кримськими дорогами забезпечено.

Як повідомляло агентство, у сусідній з Кримом Херсонській області на 28 грудня оголошено штормове попередження.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter