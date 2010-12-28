У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження в регіоні на вівторок через очікуване погіршення погодних умов. Як повідомила прес-служба відомства, 28 грудня на півострові прогнозуються сильні дощі. Рятувальники також інформують, що проїзд кримськими дорогами забезпечено. Як повідомляло агентство, у сусідній з Кримом Херсонській області на 28 грудня оголошено штормове попередження.

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