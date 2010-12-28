Ціни на плодоовочеву продукцію різко зросли напередодні свят – експерти

Плодоовочевий індекс «АПК-Інформ: овочі і фрукти» показує, що за попередній тиждень вартість плодоовочевої корзини українського споживача зросла відразу на 6%. Таким чином, за останній місяць зростання вартості основного набору овочів і фруктів досягало 18%, повідомляють експерти.

За тиждень - з 20 по 27 грудня 2010 р. - зросли ціни на всі три основні категорії овочів і фруктів: тепличні овочі, традиційні овочі, картопля і фрукти. Найбільше вплинули на зростання вартості плодоовочевої корзини тепличні овочі, які подорожчали за тиждень на 21%, зокрема, огірки – відразу на 44%. Фрукти подорожчали на 3%, а традиційні овочі – на 1%.

Вже традиційно, перед новорічними святами нічого не дешевшало. З традиційних овочів продовжувала дорожчати капуста, де виробники, користуючись ажіотажем навколо цього товару, підняли ціни. Серед фруктів дорожчали апельсини, мандарини і банани, що користуються в цей час попитом.

За прогнозами експертів «АПК-Інформ: овочі і фрукти», цього тижня ціни на плодоовочеву продукцію досягнуть свого піку, після чого можливе незначне їх зниження.