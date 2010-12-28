Мандарин витісняє апельсин з українського ринку

За інформацією «АПК-Інформ: овочі і фрукти», мандарин продовжує укріплювати свої позиції найпопулярнішого фрукта цитрусової групи на українському ринку. Особливо показовими є показники передноворічного періоду, коли продаж цитрусових зростає у кілька разів щодо середньорічного рівня, відзначають експерти проекту.

Повідомляється, що на даний час на оптових ринках України пропозиція мандарина у кілька разів перевищує пропозицію апельсина. Крім того, важливо, що ціни на мандарин в середньому на 5-7% нижчі, ніж на апельсин, що робить його привабливішим для споживачів в умовах кризи.

На думку експертів, прорив мандарина останніми роками зумовлений збільшенням асортименту і розширенням географії поставок. Якщо в радянські часу мандарин поставлявся майже виключно з Грузії, то зараз великі обсяги цього фрукта поставляються також з Туреччини, Пакистану, Іспанії, Італії, Аргентини, Греції, Ізраїлю, Єгипту, Кіпру і ПАР. Менші обсяги ввозяться з Португалії, Китаю, Марокко, Уругваю і навіть Перу і Сирії.

Особливий попит серед українців мають безнасінні сорти мандарина зі шкіркою, що легко відділяється. Крім того, все частіше українські споживачі розрізняють «мандарин», «танжерин» і «клементин», про що свідчить те, що роздрібні торговці стали активно користуватися даними назвами.