У Криму найбільше подорожчали алкоголь, тютюнові вироби, овочі та хліб

У Криму за січень-листопад найбільше подорожчали алкогольні напої, тютюнові вироби, овочі та хліб, подешевшали - яйця. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними статистики, в цілому за 11 місяців поточного року продукти харчування в Криму подорожчали на 10,1%. Зокрема, на 17,7% зросли ціни на овочі, на 16,2% - хліб і хлібопродукти (зокрема крупи подорожчали на 62,6%), на 14,6% - молоко і сир, на 11,9% - масло і жири, на 10,9% - цукор, на 5,7% - риба і рибопродукти, на 5,1% - безалкогольні напої, на 3,8% - м`ясо і м`ясопродукти, на 2,6% - фрукти.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали на 26,3%, зокрема алкогольні напої - на 10,7%, тютюнові вироби - на 39,2%.

При цьому за 11 місяців в Криму з основних продуктів харчування подешевшали тільки яйця - на 14,5%.

Зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в цілому на 10,6% зумовлене в першу чергу подорожчанням природного газу в 1,5 разу.

У сфері охорони здоров`я ціни зросли на 2,9%, що, в основному, зумовлено підвищенням вартості санаторно-курортних послуг на 9,1%.

Послуги транспорту подорожчали на 5,9% за рахунок зростання цін на бензин і підвищення вартості перевезення автодорожнім пасажирським транспортом на 7,3%.

На 7,6% і 7,5% відповідно збільшилася вартість послуг установ освіти, а також послуги ресторанів і готелів, на 3,2% - послуги відпочинку і культури.

Одночасно спостерігалося зниження цін на послуги зв`язку на 8%, зокрема на 8,2% подешевшали послуги телефонного зв`язку.

Як повідомляв УНІАН, в Криму в листопаді 2010 р. найбільше подешевшали цитрусові, подорожчали - банани і маргарин. Загалом, у листопаді в автономії продукти харчування і безалкогольні напої подешевшали на 0,2%. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в АРК в листопаді 2010 р. в порівнянні з попереднім місяцем склав 100,1%; за 11 місяців - 108,4%.