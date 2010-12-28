Ветслужба посилила контроль якості продукції на ринках напередодні свят

Ветеринарна служба посилила контроль якості продукції на ринках напередодні свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови Державного комітету ветеринарної медицини Віталій БАШИНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що контроль безпеки харчових продуктів проводиться належним чином протягом усього року, «але перед святами сильно збільшується кількість бажаючих порушити закон і продати свою продукцію більш легким шляхом, не проводячи ветеринарно-санітарну експертизу».

За словами В.Башинського, перед святами ветеринарна служба збільшує увагу до місць реалізації продукції, в деяких місцях, де реалізується велика кількість туш, збільшується довжина робочого дня лабораторій ветсанекспертизи, в деяких регіонах додається кількість працівників для того, щоб мати можливість провести експертизу в збільшеному обсязі, що викликане збільшенням обсягу реалізації продукції напередодні свят.

При цьому начальник управління з забезпечення карантинних заходів МВС України Сергій Оксюта підкреслив, що в передноворічні дні збільшується обсяг торгівлі і, відповідно, збільшується кількість виявлених порушень. «Враховуючи передноворічну активізацію торгівлі та переробки, керівництво МВС підготувало план, згідно з яким була активізована робота внутрішніх справ саме з виявлення неякісної продукції», - сказав С.Оксюта.

Він зазначив, що тільки з 18 грудня, коли було розпочато відпрацювання цього плану на території України, за 9 днів було вилучено більше 8,5 тонн продукції, яка визнана неякісною, і на сьогодні вирішується питання її утилізації.

С.ОКСЮТА повідомив, що в ході перевірок виявляється великий перелік порушень. Зокрема, виявляється прострочена продукція, зафіксовані факти переклеювання бірок, а також реалізація продукції без відповідних документів, що гарантують безпеку і якість.

При цьому фахівці ветмедицини наголосили, що в Україні сьогодні існує 1624 діючих ринків і реалізована на них продукція проходить необхідний контроль безпеки і якості. При цьому існує величезна кількість стихійних ринків, де продукція ніяк не контролюється і може стати причиною не тільки харчових отруєнь, а й інфекцій, які важко піддаються лікуванню.

Фахівці закликали населення не купувати продукцію на стихійних ринках, щоб убезпечити себе від наслідків.