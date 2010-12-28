У Хмельницькій області посіви озимих зменшені на 3%

У Хмельницькій області господарствами всіх категорій під урожай-2011 посіяні озимі на зерно і зелений корм на площі 330 тис. га, що на 3% менше, ніж у минулому році, у т.ч. ріпак озимий на зерно – 76 тис. га (на 20% менше), зернові культури на зерно – 251 тис. га (на 4% більше).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, у структурі площ зернових озимих на зерно частка озимої пшениці становить 87% (219 тис. га), ячменю озимого - 8% (20 тис. га), жита озимого - 5% (12 тис. га).

У сільськогосподарських підприємствах зосереджено 91% (301 тис. га) всіх площ озимих посівів. У порівнянні з минулим роком, збільшили посіви озимих підприємства 8 районів області. Найбільші площі засіяли озимими культурами господарства Волочиського, Хмельницького, Красилівського, Старокостянтинівського (22-25 тис. га) районів.

Сільськогосподарськими підприємствами області для забезпечення весняно-польових робіт проведена оранка на площі 341 тис. га (на 38% більше, ніж у 2009 р.).