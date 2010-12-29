Аргентина потерпає від аномальної спеки.

У Буенос-Айресі вдень температура повітря піднімається до 36-ти градусів за Цельсієм, передають “Подробности”.

Місцева влада оголосила максимальний червоний рівень тривоги. Він означає, що від спеки може постраждати будь-хто, а не лише діти, пенсіонери та люди з хворим серцем. Спека також може загубити значну частину врожаю.

Зараз у південній півкулі у самому розпалі літо.

За словами метеоролога Міріам АНДРІОЛІ, “впродовж останніх кількох днів інтенсивні потоки гарячого повітря насуваються на Аргентину з боку Бразилії та Парагваю. Вони захоплюють північну та центральну частину нашої країни. Як наслідок, температура повітря підвищується до 35-36 градусів за Цельсієм, а подекуди сягає навіть 42”.