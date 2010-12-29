У Сумській області прийняли Програму розвитку АПК на 2011-2015 рр.

Влада Сумської області розробила і прийняла інноваційну Програму розвитку агропромислового комплексу на 2011-2015 роки. Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Наголошують, що програма була представлена під час засідання робочої групи з питань розвитку АПК регіону на 2011 р. за участю заступника голови Сумською ОГА Сергія СЛИЗЬКОГО в Сумському Національному аграрному університеті.

Її метою є забезпечення стабільної прибутковості галузі за рахунок підвищення ефективності виробництва, використання інноваційних технологій і залучення ресурсу планового ринку.

«Основою розвитку сільськогосподарського виробництва наступного року стане створення і розвиток кластерів (зернового, бурякоцукрового, молочного і свинарства), що істотно вплине на підвищення ефективності роботи як окремо взятих галузей, так і всього агропромислового комплексу області», - відзначив С.СЛИЗЬКИЙ.

За його словами, серед пріоритетів Сумщини наступного року – будівництво і реконструкція 3 молочних комплексів, 5 доїльних залів і 8 молокопроводів, комплексу з вирощування молодняка великої рогатої худоби, 2 свинокомплексів і птахівницького комплексу, будівництво елеваторів в Сумському, Краснопільському і Конотопському районах, розвиток сільських територій, а також створення нових високооплачуваних робочих місць у сільській місцевості.