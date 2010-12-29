Спецрозслідування щодо імпорту в Україну складних міндобрив припинили

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) припинила спеціальне розслідування щодо імпорту складних мінеральних добрив незалежно від країни походження без застосування обмежувальних заходів.

Згідно з офіційним повідомленням комісії, розміщеним в "Урядовому кур`єрі" (№245 від 29 грудня), дане рішення МКМТ ухвалила відносно мінеральних добрив із змістом трьох живильних елементів: азоту, фосфору, калію із вмістом азоту понад 10%, незалежно від країни походження і експорту, 28 грудня.

Рішення набуває чинності від дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2010 року рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на підставі заяви Союзу хіміків України було порушене спеціальне розслідування відносно імпорту в Україну мінеральних добрив із змістом живильних елементів: азоту, фосфору, калію, що містять понад 10% азоту, незалежно від країни походження і експорту.

Рішення було ухвалене на підставі інформації, яка містилася в заяві Союзу хіміків України за період з другого півріччя 2008 року по перше півріччя 2009 року, а саме: наявність збільшення імпорту в Україну мінеральних добрив – темпи зростання становили в абсолютних показниках 12,5%; наявність спричинення значної шкоди заявнику – обсяги виробництва скоротилися на 49,6%, обсяги продажів на внутрішньому ринку України скоротилися на 34,7%, збитки від продажу на внутрішньому ринку України збільшилися в 1000 разів; наявність причинно-наслідкового зв`язку між фактом зростання обсягів імпорту в Україну і спричиненням значної шкоди національному товаровиробнику.