Кабмін дозволив Аграрному фонду виступити поручителем за кредитами

Кабінет Міністрів України дозволив Аграрному фонду за умови узгодження з Міністерством аграрної політики і продовольства виступити майновим поручителем стосовно кредитів, залучених у банках державним підприємством (ДП) "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Про це йдеться в постанові КМУ від 6 грудня 2010 р. №1181.

Згідно з постановою, розмір державного майна (зерна), яке передається для забезпечення виконання кредитних зобов`язань, не має перевищувати 60% обсягу кожного об`єкта державного цінового регулювання, визначеного законодавством.

При цьому вказане майно оцінюється за закупівельними цінами у встановленому законодавством порядку.