ЄС виділив Україні грант на 12 млн. євро для подолання бар’єрів у торгівлі

Європейський Союз переказує 12 млн. євро грантових коштів до державного бюджету України на підтримку заходів з подолання бар’єрів у торгівлі та підвищення безпеки продукції шляхом вдосконалення технічного регулювання.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, цю виплату здійснено в межах зобов’язань, передбачених Угодою про фінансування між Європейським Союзом і урядом України від 21 грудня 2009 року стосовно Програми секторальної підтримки “Сприяння розвитку взаємної торгівлі шляхом подолання технічних бар’єрів в торгівлі між Україною та ЄС”.

Метою даної програми є реалізація стратегічних заходів, включно із гармонізацією горизонтального і технічного законодавства, гармонізацією стандартів і модернізацією інституцій забезпечення якості. Реформи повинні сприяти підвищенню рівня безпечності продукції, створенню сприятливого середовища для підприємств та інноваційної діяльності, а також інтеграції економіки України до Європейської та світової економіки, йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Представництва ЄС в Україні, дана програма включає компонент бюджетної підтримки із загальним обсягом ґрантових коштів у 39 млн. євро, які будуть переказуватись чотирма траншами безпосередньо до державного бюджету України впродовж чотирьох років.

Окрім цього, започатковується компонент технічної допомоги із загальним бюджетом у 6 млн. євро.

Як зазначили в Представництві ЄС, виплату першого траншу бюджетної підтримки в обсязі 12 млн. євро було здійснено після проведення оцінки Європейським Союзом достатності макроекономічної стабільності та розвитку сфери управління державними фінансами в Україні. “Уряд України в межах комплексної програми економічних реформ продемонстрував прагнення до вирішення основних проблематичних питань в системі технічного регулювання, використовуючи в якості індикаторів підходи, що застосовуються в ЄС”, - йдеться в повідомленні.

Також, зазначили в Представництві, ЄС схвально поставився до нещодавнього прийняття Верховною Радою двох важливих законів – "Про ринковий нагляд і контроль продукції" та "Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції".

В той же час Європейський Союз звернув увагу уряду України на той факт, що система державних закупівель повинна розвиватися на принципах прозорості, відкритості і відповідності міжнародним стандартам. Відхилення від цих принципів може поставити під загрозу відповідність України вимогам щодо надання подальшої бюджетної підтримки Європейського Союзу, підкреслили в Представництві ЄС в Україні.

Рішення щодо виплати наступних трьох траншів бюджетної підтримки в межах Програми секторальної підтримки “Сприяння розвитку взаємної торгівлі шляхом подолання технічних бар’єрів в торгівлі між Україною та ЄС” також залежатимуть від виконання індикаторів, узгоджених спільно Європейським Союзом і Урядом України при підписанні програми, наголошується у повідомленні.

Європейський Союз сподівається, що бюджетна підтримка стане засобом прискорення і підтримки реформ в галузі технічного регулювання, а також забезпечить їх результативність і відповідність спільно узгодженим планам. Також ЄС висловлює впевненість, що ці реформи сприятимуть покращенню ділового клімату в Україні і будуть реалізовані, в першу чергу, на користь українських споживачів, які матимуть доступ до безпечних і якісних товарів, на які вони заслуговують, відзначили у Представництві Європейського Союзу в Україні.