Кабмін заборонив магазинам безмитної торгівлі обслуговувати юросіб

Кабінет Міністрів України заборонив магазинам безмитної торгівлі (duty free) обслуговувати юридичних осіб.

Відповідну постанову №1199 від 27 грудня, яка вносить зміни в правила продажу товарів у магазинах безмитної торговки, розміщено на сайті уряду.

«Продаж товарів/послуг магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщаються транспортними засобами, які належать резидентам і знаходяться поза митною межею України”, - йдеться в новій редакції правил.

Постанова набуває чинності через 45 днів після обнародування.

Нагадаємо, що згідно з колишньою редакціє., магазини безмитної торгівлі могли здійснювати реалізацію товарів за готівку в національній або іноземній валюті, кредитними картками і чеками фізичним особам, а також у безготівковій формі - юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного і митного контролю.