Попов: рішення про заборону продажу алкоголю у МАФах треба доопрацьовувати

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ вважає, що рішення Київради про заборону продажу алкоголю в малих архітектурних формах треба доопрацьовувати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні під час прес-конференції.

“Щодо заборони алкоголю - це спірне питання. З одного боку, дійсно така політика повинна проводитись і в країні, і в місті. Інша справа, коли це робити, адже це і працевлаштування людей, і доходи людей, які там працюють. Я думаю, що тут треба поспішати стримано”, - сказав голова КМДА.

О.ПОПОВ переконаний, що таке рішення потрібне, але приймати його слід було тоді, коли стане зрозумілим, як будуть вирішені питання працевлаштування людей, які працюють на торгових об’єктах, що реалізують алкогольний товар.

“Я думаю, що ми повернемось до консультацій з Київрадою по цьому питанню, обговоримо його з громадськими організаціями, безумовно, і вийдемо на якийсь більш конструктивний варіант щодо його подальшої реалізації”, - зазначив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Київрада прийняла рішення, згідно з яким з 31 березня 2011 року забороняється продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, вина та тютюнових виробів у місцях торгівлі, облаштованих у тимчасових спорудах загальною площею менше 40 кв. метрів. За відповідне рішення проголосували 103 із 114 зареєстрованих у залі депутатів.

Київрада доручила КМДА вказане обмеження зазначати у дозвільних документах на розташування тимчасових споруд. При недотриманні суб’єктами господарювання визначених обмежень передбачається здійснювати заходи щодо анулювання дозволів на розташування тимчасових споруд.

Крім того, Київрада заборонила продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина, тютюнових виробів і пива, крім пива у пластиковій тарі, під час проведення масових заходів на території їх проведення. Заборона стосується усіх закладів торгівлі.

Як пояснили автори проекту рішення - депутати від Партії регіонів, заборона на продаж зазначених товарів починає впроваджуватися в столиці уже зараз, після прийняття рішення Київрадою, однак підприємцям надано три місяці для того, щоб вони змогли безболісно змінити асортимент продукції, яку реалізують у МАФах, що мають площу меншу за 40 кв. м. У квітні ж почнеться активний процес покарання тих підприємців, які не дотримались визначених обмежень.

Депутати сподіваються, що прийняте рішення сприятиме впорядкуванню у Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, вином, пивом (крім безалкогольного) і тютюновими виробами та запобігатиме зростанню алкогольної і тютюнової залежності серед населення.

Рішенням передбачено також вивчити ставлення громадськості до цілодобового продажу вищезазначених товарів закладами торгівлі і ресторанного господарства, що розташовані на першому та цокольному поверхах, у підвальних, напівпідвальних приміщеннях житлових будинків, прибудованих до житлових будинків будівлях. Протягом трьох місяців за результатами вивчення питання відповідна інформація має бути винесена на розгляд Київради.