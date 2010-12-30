Почала діяти квота на експорт крохмальної меляси до Білорусі

Відсьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів України, якою він затвердив квоту на експорт крохмальної кукурудзяної меляси з України до Білорусі до кінця 2011 року. Відповідну постанову від 22 грудня № 1172 оприлюднено сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

Згідно з документом, обсяг квот на експорт крохмальної кукурудзяної меляси на митну територію Білорусі, яка підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2011 року, становить до 31 грудня 2010 року – 2,5 тис. тонн, і до 31 грудня 2011 року – 5,5 тис. тонн.

Документом доручено Міністерству економіки України забезпечити ліцензування експорту в рамках встановлених квот.

Постанова набрала чинності з сьогоднішнього дня.