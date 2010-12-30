Директором «Бершадьмолоко» призначено Канчука

Директором Публічного акціонерного товариства «Бершадьмолоко» рішенням наглядової ради товариства строком на 1 рік призначено Олександра ПАНЧУКА.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, рішенням наглядової ради зі вказаної посади звільнено Олександра ПАЛЬЧУКА (акціями не володіє), замість нього на посаду директора товариства строком на 1 рік призначено Олександра ПАНЧУКА (акціями не володіє).

Як повідомляв УНІАН, «Кондитерська корпорація «Рошен» сконцентрувала 86% акцій «Бершадьмолоко».

Довідка УНІАН. «Бершадьмолоко» є закритим акціонерним суспільством і засновано в 1963 році (с. Флорине, Бершадський район, Вінницька область).