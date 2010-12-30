«Астарта» знизила виробництво бурякового цукру на 11% - до 0,2 млн. тонн

Агрохолдинг «Астарта», один із найбільших виробників цукру, завершив виробництво бурякового цукру. Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

Цього сезону було перероблено 1,560 тис. тонн буряку (+2% до минулого року) і вироблено близько 200 тис. тонн цукру, що на 11% нижче за показник минулого сезону (225 тис. тонн). Як відзначили в компанії, зниження обсягів виробництва цукру пов`язане з незаплановано низькою врожайністю і виходом цукру (12,7% в 2010 р., порівняно з 14,8% в 2009 р.) у результаті аномальних погодних умов.

Одночасно, завдяки здійсненим інвестиціям і впровадженню нових технологій, середнє споживання газу для переробки однієї тонни цукрового буряку на заводах агропромхолдингу зменшилося на 8%, порівняно з попереднім роком, і становило 33 куб. м.

"В цілому, ми задоволені результатами виробничого року, що завершився. Безумовно, обсяги виготовленої продукції були відкориговані вкрай несприятливими погодними умовами. Проте, в цій ситуації ми закріпили наші лідируючі позиції на ринку, підвищили енергоефективність і успішно почали діяльність в новому сегменті бізнесу – трейдингу зерновими і цукром», - зазначив генеральний директор "Астарта-Київ" Віктор ІВАНЧИК.

Довідка УНІАН. "Астарта-Київ" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України, що об`єднує п`ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ АФ "ім. Довженка" і ТОВ "Добробут "; один у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і один у Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".