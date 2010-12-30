«Нібулон» зберіг валовий збір зерна на рівні 2009 року

Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших виробників і експортерів зернових та олійних в Україну, за підсумками року зберіг валовий збір зерна на рівні 2009 року. Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Валовий збір врожаю культур, попри несприятливі погодно-кліматичні умови, в компанії склав майже 300 тис. тонн», - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, за підсумками 2009 року компанія зібрала понад 300 тис. тонн зерна.

У компанії відзначили, що в поточному році були зібрані рекордні врожаї кукурудзи і озимого ріпаку. Так, філіями компанії зібрано близько 100 тис. тонн кукурудзи.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство, створене в 1991 році. Є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні та зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.