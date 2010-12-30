«Нібулон» у 2010 році побудував 409 тис. тонн елеваторних ємностей

Сільськогосподарське підприємство "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших виробників і експортерів зернових та олійних культур в Україні, збільшив у 2010 році елеваторні потужності на 409 тис. тонн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

«Ми побудували і ввели в експлуатацію 409 тис. тонн елеваторних ємностей», - йдеться в повідомленні.

Крім того, в 2010 році спущено на воду 8 несамохідних суден загальною водотоннажністю 34 тис. тонн. При цьому в 2010 році обсяги перевезень компанією «Нібулон» перевищили 700 тис. тонн.

Також повідомляється, що в 2010 році «Нібулон» придбав 2 агрофірми: «Мрія» (Хмельницька обл.) та «Романівська» (Житомирська обл.), що дозволило збільшити площі посіву на 4 тис. га і обсяги виробництва продукції тваринництва.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство, створене в 1991 році. Є одним з найбільших сільськогосподарських товаровиробників в Україні та зернотрейдером. Підприємство має 36 філій в 11 регіонах країни і обробляє понад 70 тис. га землі.