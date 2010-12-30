Цукрові заводи завершують виробництво цукру

Цукрові заводи України завершують переробку цукрового буряку і виробництво бурякового цукру.

Про це УНІАН повідомили в Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

За даними асоціації, на 29 грудня ц.р. цукрові заводи виробили 1 млн. 543 тис. тонн цукру з буряку врожаю 2010 року проти 1 млн. 267 тис. тонн, вироблених на цю ж дату в 2009 році.

Згідно з повідомленням, на зазначену дату на цукрові заводи надійшло 13,36 млн. тонн цукрового буряку (у заліковій вазі) проти 9,42 млн. тонн на аналогічну дату 2009 року.

На 29 грудня ц.р. заводами перероблено 13,03 млн. тонн буряку (у 2009 р. – 9,19 млн. тонн).

За інформацією асоціації "Укрцукор", до переробки буряку приступили 73 цукрових заводи (у 2009 р. – 56 заводів). На сьогодні працює 1 завод (у 2009 р. – 1), 72 заводи вже завершили виробництво (2009 р. – 55).

В асоціації відзначили, що до кінця року переробку цукрового буряку буде завершено.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики, цього року в Україні буде вироблено 1,7 млн. тонн цукру з буряку врожаю 2010 року.