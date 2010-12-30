З 1 січня набуває чинності рішення Кабміну Тимошенко про земельні акти

В Україні з 1 січня 2011 року набуває чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 1021 "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції України.

Одночасно з цією постановою набуває чинності також з 1 січня 2011 року постанова "Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці" (№ 747 від 18 серпня 2010 року), яка була ухвалена урядом Миколи АЗАРОВА в розвиток постанови попереднього уряду - "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою № 749 від 18 серпня 2010 року затвердив тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Як пояснюється в цієї постанові, таке рішення ухвалено з метою забезпечення проведення державної реєстрації земельних ділянок у період до законодавчого врегулювання питань щодо ведення державного земельного кадастру та відповідно до пункту "д" статті 13 Земельного кодексу України.

Уряд Юлії ТИМОШЕНКО постановою № 1021 від 9 вересня 2009 року затвердив порядки ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі. Передбачалося, що ця постанова набере чинності з 1 січня 2011 року.