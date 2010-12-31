АМКУ оштрафував «Мілкіленд-Україна» за порушення конкурентного законодавства

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ДП «Мілкіленд-Україна» (м. Київ) на 60 тис. грн. за порушення законодавства у вигляді опосередкованого придбання акцій у статутному капіталі ВАТ «Чернігівський молокозавод» і опосередкованого та безпосереднього придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Управляюча компанія Молочні вироби» (обидві - м. Сквира, Київська обл.) без отримання відповідних дозволів органів комітету, наявність яких необхідна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

Як повідомляється, відповідач визнав порушення та зобов`язався сплатити штраф до державного бюджету. Дозвіл на концентрацію надано з накладенням зобов`язань на її учасників. Зокрема, підприємства повинні забезпечувати встановлення економічно обґрунтованих цін на молоко незбиране для промислової переробки в межах населених пунктів і районів Чернігівської області, а також не створювати перешкод доступу на цей ринок.

Довідка УНІАН. В Україні ДП "Мілкіленд-Україна" належить 10 переробних заводів, у тому числі ТОВ "Миргородський сироробний комбінат" (Полтавська обл.), ЗАТ "Перший Київський молочний завод" (Київська обл.) та ТОВ "Молдо" (Дніпропетровська обл.) , а також чотири агроферми.